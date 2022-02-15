Идея правительства повысить ренту на газ точно не будет стимулировать рост добычи собственного газа в Украине и заметно снизит инвестиции в поиск и разработку месторождений.

Соответствующее мнение высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса, передает Главком.

«Это точно не будет стимулировать рост добычи газа в Украине в ближайшее время», - считает эксперт.

Он отметил, что подобное решение повлияет на инвестиционную активность компаний и инвестиции в отрасль сократятся.

«Я не думаю, что будет сокращение добычи газа. Я думаю, что это может повлиять на инвестиционную активность компаний», - добавил Фурса.

Напомним, 9 и 11 февраля правительство и депутаты фракции «Слуга Народа» зарегистрировали проекты законов о повышении налогов на добычу газа в Украине до 69-74%, что в 2-3 раза больше текущего уровня. По словам экспертов, уровень налогов в Украине может стать самым высоким среди всех стран Европы.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозе возврата к газовой зависимости от России.