Аналитик Сергей Васильченко рассказал об изломе в образовательной сфере, из-за которого учащиеся стали хуже понимать и изучать математику.

Об этом рассказал в программе Михаила Чаплыги «Скажи-ка, дядя».

Как рассказывает Сергей Васильченко, когда-то все абитуриенты имели базовый уровень знаний математики, свободно пользовались ими, но с какого-то момента ее обучение стало достаточно усиленным, что привело к неэффективной образовательной программе сегодня.

По словам гостя программы, первым этот вектор задам излом, произошедший после реформы в 1970-х годах. «К сожалению, систему образования, которая возобновилась в 20-х годах прошлого века после революции, начали менять», - объясняет он и добавляет, что первые тревожные звоночки заметила еще советская Академия наук.

Суть излома, рассказывает Сергей Васильченко, заключалась в том, что дальше образовательная сфера работала по следующему принципу: «Кто сильный, тот будет иметь знания». «Выплыли все, кому было интересно, а остальные начали активно проседать», - подчеркивает аналитик. То есть, констатирует он, поэтому стать компетентным в какой-тошкольной дисциплине, не будучи в ней достаточно заинтересованным, стало невозможно.

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