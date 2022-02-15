Эпидемиолог Анатолий Якименко поразмышлял над причинами возникновения протестов из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

Как отмечает эпидемиолог, сегодняшняя форма COVID-19 мало напоминает первый штамм вируса, он меняется, мутирует, мигрирует. «Болезнетворность уменьшается – это естественная эволюция вируса, но усиливается его заразность – омикрон. Вирус становится заразным, но большинство его легко переносит», - объясняет Анатолий Якименко.

В то же время людей во всем мире, рассказывает он, не устраивают карантинные ограничения, связанные с пандемией. То есть, говорит эксперт, люди выходят на протесты из-за того, что они не могут в таких условиях работать.

В частности, Анатолий Якименко говорит о дальнобойщиках в Канаде, которые делали все, что говорили власти, но она ограничений не отменила и не обеспечила комфортных условий работы. «Они все вакцинировались, но, несмотря на это, ограничения отменять не хотят», - констатирует эпидемиолог.

Как сообщала Politeka, Якименко рассказал, на какое время медиков отстраняют от работы.

Также Politeka писала о том, что Якименко рассказал о результатах реформ украинской системы здравоохранения.

https://youtu.be/mbIwdGLuAKg