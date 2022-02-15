Нумеролог Нонна Мусалян рассказала о глобальной мировой трансформации, в частности, в чем ее суть и для чего это вообще нужно.

Об этом она рассказала в новой программе «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

По словам гости программы, квантовый сдвиг мира начался еще в 2012 году, но ключевая трансформация, главный переход идет именно сейчас. «На это влияет все и даже частота шума, а это количество герц, которые сейчас излучает наша планета», - подчеркивает она.

В частности, говорит Нонна Мусалян, речь идет об изменении наших убеждений, ценностей, парадигм и сознания. «Старая матрица, старый мир – это был мир иллюзий и идеализаций, а идеализация влечет за собой иллюзию», - объясняет она.

Как отмечает нумеролог, имеется в виду идеализация предметов, партнеров, религии, власти – вера в это погружала людей в еще большие иллюзии. «Идеализацию создали сами люди, но сейчас мир меняется для того, чтобы убрать иллюзию и идеализацию», - подчеркивает гостя программы. При этом она отмечает, что это погружение в матрицу похоже на то, как это делает компьютерная игра. А люди, говорит Нонна Мусалян, все время шли на новый виток трансформации, потому что отказаться от этого готовы не были.

2022 год, рассказывает гостя программы, является годом партнерства, очищения, поскольку человек – это форма жизни, которая, кроме земного телесного существования, представлена еще и в духовном мире. Как она объясняет, Бог задумал мир так, чтобы он был дум патриархальным, идеальным и сотканным из кумиров, он проявился в форме двух энергий – мужской и женской, что есть в каждом человеке.

Следовательно, констатирует Нонна Мусалян, трансформация неизбежна, люди должны проснуться. Нумеролог объясняет, что просыпаются люди только тогда, когда они теряют близкого человека, когда муж или жена уходят из семьи, кто-то умирает, разрушается бизнес, начинается тяжелая болезнь. «Для каждого есть свой инструмент, самый его страшный барьер для пробуждения», – подчеркивает гостья программы.

Как сообщала Politeka, Мусалян заявила, что в феврале люди, связанные с бизнесом, могут приумножить свои доходы.

Также Politeka писала о том, что Мусалян рассказала, стоит ли боятся кармы и может ли человек отказаться от кармы.

https://youtu.be/qSQD80EjvVg