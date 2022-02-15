Казахский журналист Мирас Нурмуханбетов назвал причины массовых народных беспорядков в начале января этого года в его государстве, а также рассказал о подробностях этих событий и ключевых движущих силах.

Об этом он рассказал в программе «Мотив Подорожнего».

По словам журналиста, стабильность в Казахстане до начала года, в принципе, под вопросом. «Если и была, то это стабильно плохое состояние, как говорят врачи», - подчеркивает он.

В общем-то, говорит Мирас Нурмуханбетов, даже сами граждане не рассчитывали на такое начало беспорядков. «Никто не ждал, что к протестам присоединится столько людей», - добавляет гость программы. С другой стороны, считает он, в 2020 году оппозиция в Беларуси также не была готова к чему-то подобному.

Как рассказывает журналист, газовый протест начался в Жанаозене, на западе Казахстана, дальше беспорядки возникли и в других областях, хотя и выглядели они скорее как акции поддержки жителей Жанаозена. Тем не менее, подчеркивает Мирас Нурмуханбетов, в первую очередь речь шла об экономических требованиях, что уже было и десятилетие назад, а позже возникли и насущные политические вопросы.

Попутно журналист отдельно говорит об Алматы, тамошние протестные настроения вылились в мирные акции в формате шествия. «Были провокации со стороны полиции, затем стали использовать титушек – это слово в ходу и в Казахстане», - рассказывает он и добавляет, что после этого уже последовало насилие, штурм мэрии.

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