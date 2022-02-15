Журналистка Виктория Панченко прокомментировала заявление министра финансов Сергея Марченко о законопроекте о косвенных методах налогообложения.

Об этом она рассказала в новом блоге на канале «Знай 24».

«Схема следующая: по окончанию налоговой амнистии, которая сейчас идет полным ходом, Фискальная служба начнет проводить оценку операций физлиц по приобретению недвижимости, дорогих вещей и т.д и выяснять, на какие средства они куплены и уплачены ли с этих денег налоги. Условно говоря, если существует факт покупки крупного объекта недвижимости, при этом задекларированных доходов нет и амнистию человек не проходил, то есть не показал свои реальные доходы, с которых почему-то не были уплачены налоги, то следствием этого будет то, что налоговая должна доначислять сумму неуплаченных налогов», - заявила Виктория Панченко.

По ее словам, речь идет о доначислении налогов в размере 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора, причем не только на квартиры, но и на все крупные покупки от 400 тысяч гривен.

«И если выяснится, что со средств не были в свое время уплачены налоги, придется отдать государству почти 20%. К примеру, если вы присмотрели квартиру за 100 тысяч долларов, на налоги задним числом может уйти 19,5 тысяч долларов», - добавила журналистка.

Виктория Панченко объяснила, что срок давности по налоговым преступлениям – 10 лет, по доначислению налогов – три года.

«Арахамия говорит, что всех этих проверок не будет. А вот эксперты говорят, что все может быть, бюджет то наполнять нужно. Скорее всего, законопроект в Раду в ближайшее время все же внесут. Это прямое требование закона по амнистии капиталов. Но вот какой будет его дальнейшая судьба – вопрос открытый», - резюмировала Виктория Панченко.

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