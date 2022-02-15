Компания ПБС вошла в ТОП-4 крупнейших выгодоприобретателей «Большой Стройки».



Олигарх Игорь Коломойский отрицает связь с компанией-подрядчиком Большой стройки ООО ПБС, но уверяет, что ее заработок на ремонте дорог не превышает 15%. Об этом Коломойский сообщил в интервью изданию «Украинская правда», передает Главком.



«Знаете, компания есть такая ПБС, мне ее приписывают? Я к ней отношения вообще никакого не имею. Я просто интересовался, правда ли, что пишут? Там смешные цифры. 10% зарабатывается на строительстве дорог, 15% максимум», – заявил Коломойский.



Коломойский заявил, что информация об откатах за участие в «Большой стройке» в размере 30%, не соответствует действительности.



«Да какие 30%?! Вы попробуйте постройте дорогу сначала и посмотрите на откат», – добавил олигарх.



Отметим, что за день до публикации интервью, 14 февраля, компания ПБС выиграла сразу 3 тендера на ремонт дорог в Черновицкой области общей стоимостью 1,64 млрд грн.



Во всех тендерах – на 750, 627 и 250 млн грн – компания Коломойского соревновалась с одним и тем же участником – ООО ШБУ-77 и во всех случаях предложила цену менее чем на 1% ниже.



Напомним, компания ПБС окружения Коломойского в 2021 году получила из государственного бюджета благодаря тендерам «Большой Стройки» 7,9 млрд грн.



Компания ПБС вошла в ТОП-4 крупнейших выгодоприобретателей «Большой Стройки». По данным СМИ, ООО «ПБС» записано на работницу курорта «Буковель» Иванну Непик.



Кроме ПБС еще одним фаворитом «Большой стройки», близким к Коломойскому, является компания Хмельницкое ШБУ-56, принадлежащее депутату «За Майбутнє» Сергею Лабазюку. Эта компания в 2021 году по данным «Наших Грошей», заработала на «Большой стройке» 5,23 млрд грн, что в 2 раза больше чем годом ранее.