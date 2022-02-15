Определены лауреаты 26-й общенациональной программы «Человек года-2021»

С достоинством и честью пройдя 25-летний путь, общенациональная программа «Человек года» динамично и уверенно продолжает свою деятельность в нынешнем, 26-м сезоне. Для программы, которая имеет стабильную репутацию социально-ответственного проекта, уже стало доброй традицией определять главный месседж, давать четкое направление мощному энергетическому посылу, который направляется обществу. И не менее важно соотнести этот посыл с пульсом сегодняшнего дня и вызовами времени. Для премии «Человек года-2021» выбран актуальный слоган «Покоряя новую реальность».

Ведь время сегодня непростое. И хотим мы того или нет, новые реалии жизни не просто на пороге – они уже властно правят всеми процессами в социуме. Утверждение цифрового мира, кардинально изменившего правила и способы взаимодействия, экономические вызовы, глобализация многих процессов построения и развития международного сотрудничества, а также обострение экологических проблем ставят перед человечеством новые масштабные задачи. А если добавить длительное наступление коварного коронавируса, становится ясно, что наша действительность изменилась и уже никогда не будет такой, как прежде. Поэтому у человека остается выбор: тосковать, цепляясь за старое, или идти вперед, навстречу современным реалиям и испытаниям.

Трудно ли жить в период эпохальных перемен – вопрос риторический. Пожалуй, не бывает в истории простых и счастливых времен, а если и бывают, то это явно не о наших днях. Но если уметь анализировать и мыслить позитивно, трудно не заметить, что новые времена дарят и новые возможности. И тот, кто не привык сдаваться на милость обстоятельств, и сегодня находит силы, ресурсы и энергию, проявляя креатив, незаурядный интеллект, гибкость и волю к победе.

Прокладывать новые пути – рискуя, исправляя на ходу ошибки, пробуя снова и снова – это безусловно, выбор сильных, смелых, настойчивых, вдохновенных, тех, кто несмотря ни на что, идет к цели и покоряет новую реальность!

Именно такими лидерами и творцами являются лауреаты программы «Человек года-2021», которые достойно преодолевают все трудности и достигают высот в различных профессиональных и общественных сферах нашей жизни. И которые заслуженно взойдут на пьедестал общенационального признания благодаря весомым и значимым результатам своей деятельности в 2021 году.

Генеральная дирекция общенациональной программы «Человек года» сообщает средствам массовой информации, что 15 февраля 2022 года подведены окончательные итоги экспертного определения 2021 года и доводит до сведения общественности имена лауреатов в 15 национальных профессиональных номинациях, а также обладателей международных и специальных премий 26-й общенациональной программы «Человек года-2021».

ВНИМАНИЕ! Имена претендентов подаются в алфавитном порядке :

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР ГОДА»

ГАЙДАЙ Сергей – Председатель Луганской областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации; ЗАМАЗЕЕВА Анна – Председатель Николаевского областного совета; ВОЛОДИН Василий – Председатель Киевской областной государственной администрации (до 08.02.22);

«МЭР ГОДА» (больших городов)

КЛИЧУК Роман – Мэр г.Черновцы; КОЛЫХАЕВ Игорь – Мэр г.Херсон; ПОЛИЩУК Игорь – Мэр г.Луцк.

«МЭР ГОДА» (малых городов)

АЗАРОВ Олег - Мэр г. Константиновка (Донецкая обл.); ГУЛЯЕВ Василий – Мэр г.Черноморск (Одесская обл.); ДЗЮБА Наталия – Мэр г.Яготин (Киевская обл.); СТАНИСЛАВСКИЙ Богдан – Мэр г.Коломыя (Ивано-Франковская обл.).

«ЛИДЕР ОБЪЕДИНЕННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБЩИНЫ ГОДА»

БАЛАСИНОВИЧ Наталия – Председатель Васильковской городской ОТО Киевской области; ЩУР Василий – Председатель Межгорской сельской ОТО Закарпатской области; ЯРЕМЧУК Руслан – Председатель Паланской сельской ОТО Черкасской области.

«ПРОМЫШЛЕННИК ГОДА»

БЫЧКОВ Сергей – Генеральный директор ГП «Антонов»; КОРОСТЕЛЁВ Олег – Генеральный директор, генеральный конструктор ГП «Государственное киевское конструкторское бюро «Луч»; КРАВЧЕНКО Игорь – Директор, генеральный конструктор государственного предприятия «Ивченко-Прогресс»; МАРАКУЛИН Владимир – Директор ГП «Луцкий ремонтный завод «Мотор».

«МЕНЕДЖЕР ГОДА»

КОККИН Анастас – Генеральный директор ГП «Контейнерный терминал Одесса»; ОГАРЕНКО Анна – Председатель наблюдательного совета ООО «ОЛТЕКС»; ТКАЧЕНКО Игорь – Директор ООО «Завод Евроформат».

«ФИНАНСИСТ ГОДА»

БУРАНИ Стефано – Председатель Правления АО «ПРАВЕКС БАНК»; ПАНОВ Сергей – Председатель Правления АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР»; РУДНЕВ Алексей – Председатель Правления ПАО «КБ «АКОРДБАНК».

«ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ГОДА»

ЖК «ARIA» (Компания застройщик GEOS); ЖК «EDELDORF» (Компания застройщик Edelburg Development); ЖК «ОДЕССКИЙ БУЛЬВАР» (Компания застройщик «Атлант»); ЖК «ПИОНЕРСКИЙ КВАРТАЛ 2» (Компания застройщик «Доброград»).

«ЛИДЕР АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ ГОДА»

ГЕРЕГА Галина – Основательница компании «Эпицентр Агро»; ГОРДИЙ Николай – Директор «Уманский тепличный комбинат»; ТЕРЕЩУК Сергей – Основатель агропромышленной компании «МАИС».

«АГРАРИЙ ГОДА»

ЕВИЧ Петр – Генеральный директор ООО «АгроРось»; КАЛЕНИЧ Павел – Директор СООО Агрофирма «Ольгополь»; КРОЛЕВЕЦ Сергей – Собственник группы компаний «Эридон».

«ЮРИСТ ГОДА»

ГОРЕЦКИЙ Олег – Управляющий партнер ЮФ «Горецкий и Партнеры»; СКРИПНЮК Александр – Заместитель директора по научной работе Института государства и права имени В. М. Корецкого НАН Украины; ХАНИН Семён – Управляющий партнер ЮК «АМБЕР».

«ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЖУРНАЛИСТ ГОДА»

МАТВЕЕВА Надежда (Телеканал «СТБ»); НАЗАРОВ Макс (Телеканал «НАШ»); СИКОРА Максим (Телеканал «Украина»).

«НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ГОДА»

КОШМАЛ Анна – Популярная украинская киноактриса; ПИЛИПЕНКО Денис – Основатель компании «Научные публикации»; ПЕЛИПАС Юлия – Дизайнер, основатель бренда Bettter.

«ЛИДЕР ИННОВАЦИЙ ГОДА»

Общественный союз «Украинская Профессиональная Киберспортивная Ассоциация» (Председатель правления – Кохановский Александр); Компания MacPaw (Основатель – Косован Александр); Компания Moneyveo (Генеральный директор – Андроникова Елена).

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОДА»

Компания Eva LandScape company (Основатель – Золотаревский Роман); Компания «Элит Парк» (Директор – Копытин Руслан); Херсонский городской совет.

Обращаем внимание на то, что в этом году в номинационный список программы «Человек года» были включены две новые номинации – «Лидер инноваций» и «Общественное пространство», которые будут вручаться впервые за историю проекта.

Мотивацией такого решения стал внимательный анализ современных тенденций и направлений жизни общества, которые на сегодняшний день приобрели наибольшую актуальность и стали неотъемлемой частью повседневной жизни не только в Украине, но и во всем мире. К таким направлениям, по мнению организаторов и экспертов программы, относятся развитие современных цифровых технологий и диджитализация, а также объекты современной урбанистики и развитие общественного пространства в городах и населенных пунктах.

В лауреатском перечне двадцать шестой общенациональной программы «Человек года-2021» представлены 13 регионов Украины (Винницкая обл., Волынская обл., Закарпатская обл., Запорожская обл., Ивано-Франковская обл., г.Киев, Киевская обл., Луганская обл., Николаевская обл., Одесская обл., Херсонская обл., Черкасская обл., Черновицкая обл.).

За 26 лет существования общенациональной программы обладателями почетного титула «Человек года» стали 455 победителей в национальных номинациях и 152 обладателей международных и специальных премий программы.

География обладателей международных премий программы «Человек года» на сегодня охватывает уже 32 страны мира.

В соответствии с решением Высшего Академического Совета общенациональной программы «Человек года» обладателями международных и специальных премий 26-й общенациональной программы «Человек года-2021» стали:

Международная премия в области дипломатии – Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Украине Пьер Франческо ДЗАДЗО.

Уже 30 лет Италия является надежным партнером Украины. За это время состоялось семь официальных и рабочих визитов на уровне Президентов Украины и Италии, а также несколько визитов на уровне Премьер-министров и Министров иностранных дел наших государств.

В рамках последнего визита в Итальянскую Республику в феврале 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Италии Серджио Маттареллой, где Главы государств обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности развитие политического диалога, перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, поддержку Италией процесса реформ в Украине и интеграции нашего государства в евроатлантические структуры.

Украинское общество высоко ценит многолетние партнерские отношения с Италией и результаты активной и плодотворной деятельности Чрезвычайного и Полномочного Посла Италии в Украине. Благодаря его личным усилиям и деятельности возглавляемой им дипломатической миссии постоянно расширяется диапазон украинско-итальянских отношений, взаимовыгодное сотрудничество и активно развиваются межрегиональные и культурно-гуманитарные связи между нашими странами.

Украинско-итальянские двусторонние отношения охватывают все сферы жизнедеятельности – от сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной сферах до активного взаимодействия в сфере образования, науки и культуры.

Важную роль во взаимоотношениях Украины и Италии играет сотрудничество в гуманитарной сфере, в рамках которого проходят «Дни Италии в Украине», «Дни Украины в Риме», Фестиваль украинского народного творчества «Ветка калины» и многое другое.

Международная премия в области дипломатии – Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Украине Ягмур Ахмет ГЮЛЬДЕРЕ.

Украина и Турция в текущем году отмечают 10-ю годовщину стратегического партнерства.

Объем торговых отношений между двумя странами растет, а подписанное 3 феврали 2022 года Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турецкой Республикой позволит достичь увеличения объема торговли до 10 млрд. долларов.

Существенно интенсифицировано взаимодействие по вопросам безопасности в черноморском регионе, достигнуты договоренности о создании нового формата консультаций «Квадрига» с участием министров иностранных дел и министров обороны Украины и Турции. По результатам встречи президентов Турецкой Республики Реджепа Эрдогана и Украины Владимира Зеленского 10 апреля 2021 в Стамбуле было заявлено о намерении и в дальнейшем укреплять сотрудничество в сфере военно-промышленного комплекса, реализуя имеющиеся и создавая новые проекты в этом направлении. В частности, проект по производству ударных беспилотников Bayraktar на территории Украины, а также совместное производство военно-транспортных самолетов Ан-178 и продажа Украине Турцией корветов класса ADA.

Именно активная плодотворная деятельность дипломатической миссии и лично господина Посла во главе Посольства Турецкой Республики в Украине существенно способствует реализации всех договоренностей, принятых на высшем уровне, дальнейшему усилению активного дипломатического диалога между Украиной и Турцией, укрепляет фундамент взаимовыгодного сотрудничества и дружбы между нашими народами.

Продолжает активно развиваться стратегическое сотрудничество между Украиной и Турцией и в остальных ключевых сферах – развитие туризма между двумя странами, участие Турции в украинской «большой приватизации», в частности в приобретении портов и энергетических объектов, а также усиление сотрудничества двух стран в сфере энергетики, развитие инфраструктуры: портов, аэропортов и дорог, совершенствование и упрощение пограничного контроля, сотрудничество в сдерживании пандемии COVID-19 и в преодолении его последствий для общества и для экономики Украины и Турции. Кроме того совместная работа Украины и Турции по деоккупации Крыма, поддержка украинской инициативы «Крымская платформа» и строительство жилья для крымских татар, вынужденно покинувших Крым.

3. Специальная премия им. Геннадия Кнышова «За верность гуманистическим идеям и приумножение общечеловеческих ценностей» – директор ГУ «Институт нейрохирургии им.акад.А.П.Ромоданова Национальной академии медицинских наук Украины» Евгений ПЕДАЧЕНКО.

Признанный в мире специалист-нейрохирург, один из основателей современной миниинвазивной нейрохирургии, разработчик направления амбулаторной нейрохирургии (пункционных и эндоскопических вмешательств). Неоднократно проводил показательные операции в странах Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и Персидского залива. Лектор по новейшим хирургическим технологиям в области нейрохирургии (Австрия, Индонезия, Иран, Испания, Италия, Германия, Южная Корея, Россия, Сингапур, США, Швейцария, Япония и др. – всего более чем в 50 странах мира).

Академик Национальной академии медицинских наук Украины по специальности нейрохирургия, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

Академик Всемирной академии нейрохирургии, объединяющей выдающихся специалистов-нейрохирургов разных стран, а также член многих национальных медицинских академий.

Автор 62 монографий и учебных пособий (в том числе изданных в США, Италии, России), более 600 научных работ, 57 изобретений и патентов. Подготовил 12 докторов и 39 кандидатов медицинских наук.

Награжден орденом князя Ярослава Мудрого V ст., Почетными Грамотами Президиума Верховного Совета Украинской ССР и Украины, большой золотой медалью Альберта Швейцера Всемирной академии медицины, грамотами и наградами НАМН, МОЗ.

4. Специальная премия «За беспрецедентный личный вклад в возрождение и развитие украинского судоходства и речного флота» – Герой Украины, основатель и генеральный директор ООО СП «НИБУЛОН» Алексей ВАДАТУРСКИЙ

Под руководством Алексея Вадатурского компания «НИБУЛОН» реанимировала мощные судостроительные заводы и оборудовала их современными производственными линиями, возрождает украинские реки Днепр и Южный Буг для судоходства и наращивает объемы грузов, транспортируемых украинскими водными путями. «НИБУЛОН» инвестировал в рост экономики страны более $2,3 млрд. и создал самую современную в Украине зерновую логистическую инфраструктуру, включающую уникальную сеть из 13 речных перегрузочных терминалов, лучший в Украине флот из 80 полнокомплектных судов, а также современный судостроительно-судоремонтный завод ООО «ССЗ «НИБУЛОН». За годы деятельности судоходная компания «НИБУЛОН» транспортировала по украинским рекам 25 млн. тонн грузов, за счет чего по автодорогам нашей страны не проехало более 1 миллиона грузовиков.

К 30-летию компания «НИБУЛОН» имеет впечатляющие результаты: создана одна из самых успешных в стране агрокомпания, построен мощный портовый комплекс, 13 речных терминалов и самый большой речной флот.

Алексей Вадатурский уделяет большое внимание многим социальным и благотворительным проектам, поддерживает и реконструирует больницы, дороги и другие инфраструктурные объекты Николаевской области. За последний год компания успешно реализовала четыре масштабных проекта по реконструкции в больницах Николаева для эффективной борьбы с пандемией COVID-19.

Кроме того, во время 26-й торжественной церемонии вручения премии «Человек года-2021» будут вручены еще несколько специальных премий программы за инновационные и резонансные достижения и проекты, которые были внедрены в 2021 году ведущими украинскими компаниями и выдающимися личностями.

Доводим до сведения средств массовой информации и всех заинтересованных сторон, что вручение наград победителям 26-й общенациональной программы «Человек года-2021» состоится 22 мая 2022 года.

Генеральная дирекция общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА» с большой благодарностью отмечает компании и организации, которые стали деловыми партнерами программы «Человек года»:

Rixos Group – Официальный партнер

Ресторан «QUEEN» – Спонсор торжественного приема

Клиника «ОБЕРІГ» – Официальный медицинский партнер

АТ «ЗЕВС КЕРАМІКА» – Официальный партнер

ТОВ «Camozzi» – Официальный партнер

INBLU – Официальный партнер

MAPEI – Официальный партнер

Деренівська купіль – Официальный партнер церемонии

Страховяа группа «ТАС» – Официальный Страховик

Адвокатское обьединение «INSTATE» – Адвокатское сопровождение

Газета «КП в Украине» – Спонсор номинации «Кумир украинцев», официальный информационный партнер

Радио «КИЕВ 98 FM» – Генеральный радиопартнер

Телеканал «Типовий Київ» – Официальный информационный партнер

Телеканал «LIVE» – Официальный информационный партнер

Телеканал «33-й канал» – Официальный информационный партнер

UKRLIFE.TV – Официальный информационный партнер

POLITEKA – Официальный информационный партнер

ZNAJ.UA – Официальный информационный партнер

PAVLOVSKY NEWS – Официальный информационный партнер

UA FASHION TV – Официальный информационный партнер

Медиаплатформа INTERVIZOR – Официальный информационный партнер

Международное интернет-телевиденье «Creative society» –Официальный информационный партнер

Информационное агенство «УКРИНФОРМ» – Официальное информационное агентство

Информационное агенство «РБК-УКРАИНА» – Эксклюзивный медиа-партнер

Интернет-портал «Обозреватель» – Официальный информационный партнер

ИД «Украина-Бизнес» – Официальный информационный партнер

Журнал «Международный туризм» – Официальный информационный партнер

Журнал «World Travel» – Официальный информационный партнер

Журнал «Travel news» – Официальный информационный партнер

Журнал «Печерская Ассамблея» – Официальный информационный партнер

Журнал «People.ua by Насолода» – Официальный информационный партнер

Журнал «Prof build» – Официальный информационный партнер

Журнал «Equestrean» – Официальный информационный партнер

Журнал «Glory» – Официальный информационный партнер

Журнал «Азарт» – Официальный информационный партнер

Интернет-портал Киев Власть - Официальный информационный партнер

Интернет-портал «DIP» – Официальный информационный партнер

Интернет-портал UKRPRESS.INFO – Официальный информационный партнер

Интернет-портал «OUTLOOK» – Официальный информационный партнер

Интернет-портал «UAINFO» – Официальный информационный партнер

Интернет-портал «Мillion» – Официальный информационный партнер

Интернет-портал «GoGetNews» – Официальный информационный партнер

Интернет-портал «E-NEWS» – Официальный информационный партнер

Интернет-портал «E-FINANCE» – Официальный информационный партнер

Интернет-портал «Lucky Ukraine» – Официальный информационный партнер

Интернет-портал «ProTravel» – Официальный информационный партнер

Интернет-портал «Life Гид» – Официальный информационный партнер

Интернет-портал «Budport.com» – Официальный информационный партнер

Интернет-портал «Open World» – Официальный информационный партнер

Салон красоты «BODY LIKE» – Beauty партнер

Клиника лазерной медицини «LaserОne» – Официальный партнер церемонии

Oscar Dry Clean Studio – Официальный партнер

Отель «MIROTEL» м. Трускавець – Спонсор элитного отдыха

Ювелирный бренд YAMAGIWA – Ювелирный партнер

Сеть ресторанов «МИРОВАЯ КАРТА» – Официальный партнер церемонии

Сеть ресторанов L'KAFA-CAFE – Официальный партнер церемонии

ТМ VORONIN – Официальный партнер церемонии

Vip ателье «ІМПЕРСЬКИЙ КРАВЕЦЬ» – Официальный партнер церемони