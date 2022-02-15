Медийная версия скандала вокруг ДТП с участием машины из кортежа Ярославского служит не делу установления истины, а чьим-то политическим и экономическим интересам.

Такое мнение озвучил политолог Владимир Цыбулько, анализируя действия властей и освещение этой истории в СМИ, пишут " Факты ".

«Личности формата Ярославского, кроме солидных финансов, всегда имеют солидных врагов. Но ведь Ярославский, последнее десятилетие как минимум сторонился политики, даже больше — от действующей власти получал неплохие подряды, например огромная реконструкция аэропорта в Днепре. Только вот что удивительно — информкампания против Ярославского раскручивалась так же, как, например, история с раскрытием покушения на журналиста Шеремета. Все выводы были сделаны в медиа без опоры на любые материалы следствия или даже предварительной экспертизы. И это не похоже на хайп медийщиков. Здесь все было собрано в одну кучу и вывалено в медиа в течение двух дней после самого события. Как правило, такой „выхлоп“ рассчитан на закрепление в массовом сознании нужного сюжета», — указал политолог.

В это же время, по словам политолога, нужно обратить внимание на выгодоприобретателей такой медийной трактовки произошедшего, в том числе стремительные кадровые перестановки.

«Самое главное, что никто не говорит о выгодоприобретателе от распространенной версии события. Когда говорится о сходстве сюжета с раскрытием дела Шеремета, то медийная схема такая же. Заливка телеграмм-каналов и соцсетей выглядела как информационная обработка перед выездным заседанием СНБО в Харькове. Поэтому в случае с автомобилем из кортежа Ярославского сразу же предоставили соответствующее трактовку, всех собак повесили лично на господина Ярославского, и быстро придали этой информкампании вкус антиолигархический. То есть борьба за информационную повестку дня для Харькова очевидна. Только для самих харьковчан, кроме разве что фанклуба Мураева и его телеканала, вряд ли выездное заседание СНБО чем-то запомнилось», — написал Цыбулько. По его словам, даже попытка выдать происходящее вокруг «дела Ярославского» за борьбу против олигархов не выдерживает проверки простейшими фактами и больше похоже именно на избирательное преследование далекого от политики бизнесмена.

«…украинцы поверят в чистоту намерений Зеленского только тогда, когда по-настоящему власть возьмется за Коломойского, потому что страусиная позиция по поводу Коломойского и маниакальное преследование Порошенко как раз свидетельствуют исключительно о политическом характере превентивной информационной атаки на Ярославского, особенно если следствие так и не предоставило хотя бы первоначальных показаний для такой атаки. Даже информационные пузыри, рассчитанные на чистую эмоцию потребителя, все же должны опираться на какие-то детали и факты, кроме самого факта ДТП», — резюмировал Цыбулько.