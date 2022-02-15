Власть должна не воевать, а сотрудничать с бизнесом, который наполняет бюджет и обеспечивает экономический рост.

Об этом заявил экс-премьер-министр Владимир Гройсман, пишет "Главком".



«То, что они системно делают с национальной экономикой, создавая давление на национальную экономику, а экономику у нас делают украинцы, в том числе те, которые маленькие, микробизнес, средний бизнес, крупный бизнес, неважно, они все создают рабочие места. Кто создает одно рабочее место, а кто-то создает 100 тысяч рабочих мест. Они все делают экономику сильной. С ними воевать нельзя", - отметил Гройсман.



Экс-премьер подчеркнул: курс власти, объявившей войну предпринимателям, осуществляя на них фискальное давление, является ложным и нанесет удар по национальной экономике.



«Не надо ни с кем сегодня воевать внутри страны. Ни с предпринимателями, ни с бизнесом, ни с малым бизнесом, ни с большим бизнесом. Не надо менять сейчас законодательство, которое только социально подстрекает. Я вообще считаю, что в определенных своих проявлениях это выглядит как диверсия. Чтобы из - за таких неправильных, ненормальных, глупых решений делать, злить людей просто», - пояснил Гройсман.



По его мнению, власть должна вести диалог с бизнесом и совместно находить решения, в том числе и по налоговой политике, которые не будут уничтожать предпринимателей, а наоборот будут способствовать их развитию и росту экономики.



«Перед тем, как принимать решения, которые их касаются, надо хотя бы садиться с ними и об этом говорить. Говорить о налоговой новой системе, о мотивации, о новых стимулах, об их зарплате, о налогах на зарплату, о расходах бюджета. Надо говорить с людьми. Они его наполняют этот бюджет, и надо с ними говорить, как правильно его расходовать, где создавать точки роста экономики, а не наоборот», - подытожил Гройсман.



Ранее народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб заявила, что фискальное давление власти на бизнес приведет к ухудшению инвестиционного климата в стране и краху экономики.



В то же время эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подчеркнул: нынешним представителям власти кварто помнить, что они не вечны, и прекратить давление на честный бизнес по принципу «Друзьям – все, врагам - закон».



Как известно, в начале года Офис генпрокурора арестовал банковские счета комбината "Арселормиттал Кривой Рог" по иску налоговой службы. Предприятие выразило возмущение и подало встречный судебный иск.



А через месяц силовики провели обыски на ГОКе группы Метинвест в Кривом Роге, тоже якобы из-за налоговых нарушений, и частично заблокировали их работу. При этом компания опубликовала официальные письма налоговой, где сказано, что предприятия отсутствуют налоговые долги.