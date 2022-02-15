Игорь Коломойский считает полезным закон об олигархах и заявил, что он соответствует его интересам.

Как пишет "РБК-Украина", об этом олигарх заявил в интервью «Украинской правде».

«Как мне объяснили адвокаты, мне это выгодно, меня это устраивает. Это хороший закон», - заявил Коломойский.

Он уточнил, что этот закону обезопасит его от преследований на западе.
«Если не посадят здесь, тогда ты полностью легализован на Западе», - добавил олигарх.
На вопрос, не страшен ли Коломойскому этот закон, он ответил, что "с точки зрения минусов – вообще никаких проблем".

Напомним, впервые о законе об олигархах президент Владимир Зеленский заявил в мае 2021 года, спустя несколько недель после того как США ввели санкции в отношении Коломойского.
Закон был принят в сентябре 2021 года при поддержке депутатов, ориентируемых на Коломойского.

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