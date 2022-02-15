Так, в Вооруженных силах Украины продемонстрировали навыки бойцов ДШВ. День ребят проходит очень насыщенно - с самого рассвета они тренируются защищать свою страну.

Новый пост был опубликован на странице Вооруженных сил Украины в социальной сети Twitter. Там регулярно публикуют новости, которые связаны с военными, а также их действиями на фронте.

В этот раз появился ролик, на котором военнослужащие десантно-штурмовых войск садятся в вертолет, а затем с помощью специальных тросов спускаются на землю. Вероятнее всего это обучение, или отработка изученного материала на практике.

"Доброе утро Украина!- Я не знаю, как ты себя чувствуешь! Берегите себя и близких! Верьте в воинов Украины! Слава Украине и ее защитникам!"- говорится в сообщении под постом.

Стоит отметить, что днем ранее президент Украины выступил с обращением к украинцам на фоне угрозы со стороны Российской Федерации. Он заявил, что теперь 16 февраля - государственный праздник. Именно эту дату считали возможным днем, когда нападет Российская Федерация.

"Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство" - говорит Владимир Зеленский.

При этом, гарант отметил, что сейчас украинцы сильны как никогда, и это радует.