Галерист, книгоиздатель и политтехнолог Юрий Комельков поразмышлял над тем, можно ли создать в Украине сеть небольших региональных художественных музеев.

Об этом он рассказал в программе Петра Охотина «Tiger News».

Как отмечает гость программы, Украине нужны и тысяча маленьких музеев, и один большой, поэтому о выборе между одним и другим речь не идет. Чтобы не быть голословным, он приводит пример Франции, проработавшей два варианта на 100%. В частности, говорит Юрий Комельков, там есть и многие региональные музеи, и Орсе.

Но Украина, замечает галерист, так и не осознала, что культуре не обязательно выпрашивать средства, она может сама их зарабатывать. «Нужно искать не деньги на региональные музеи, а способ, которым они могли бы их зарабатывать», – подчеркивает он.

По словам Юрия Комелькова, продукция стоит дороже, если имеет упаковку какого-то бренда. В пример он приводит бренд «Моцарта» в Австрии и Франции. «В Украине своего Моцарта нет, но есть, например, авангардные художники, которые с успехом могли бы его заменить», - отмечает галерист.

Чтобы не быть голословным, он отмечает, что полотна украинских авангардистов действительно стоят довольно дорого. «Даже коллекцию одного Музея театрального искусства я бы оценил в 300 миллионов долларов», – говорит Юрий Комельков и добавляет, что имеется в виду не вся коллекция, а именно картины авангардистов.

Как сообщала Politeka, Комельков заявил, что в Киеве действительно существует несколько художественных музеев мирового уровня.

Также Politeka писала о том, что к 100-летию «Киевской картинной галереи» выпустили уникальный альбом-каталог.



