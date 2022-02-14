Экстрасенс Розалия Романова рассказала, в чем различия между белыми и черными магами.

Об этом она рассказала в своем новом блоге на YouTube.

«Среди магов есть белые и черные маги, еще есть серые маги, но это все равно те маги, которые черные. Людям нужно понимать, что, если они решили обратиться к магии, то в этом нет ничего плохого, потому что магия присутствует в нашей жизни. А церковь запрещает всякую магию, потому что очень сложно разобраться, где белое, а где черное. И человеку очень просто попасться в ловушку и оказаться в плену темных сил», - рассказала Розалия Романова.

Экстрасенс сказала, что светлый мастер никогда не будет делать ничего, что связано с воздействием на волю человека. То есть светлый мастер никогда не будет никого наказывать, сообщила она, даже если приходят люди и просят кому-то отомстить. Потому что нельзя никому воздействовать на волю человека, считает она, а воздаяние – это дело высших светлых сил. Каждый человек – это инструмент для других людей и воздаяние приходит в жизнь человека ни тогда, когда он сильный, подчеркнула она, а когда человек слаб.

«Есть в обществе такое мнение, что, если мастер светлый и Бог подарил ему дар, то он должен помогать людям бесплатно. Но у каждого человека есть дар божий, например слух и голос каждого музыканта – это дар божий, но это не значить, что человек должен петь бесплатно. Что бы вы не делали и кем бы вы не работали, у вас есть дар божий делать хорошо то, что вы делаете. Даже если женщина умеет хорошо готовить, это является даром божьим. Если человек тратит на вас свои силы и знания, то за это всегда нужно платить», - резюмировала Розалия Романова.

Как сообщала Politeka, Романова объяснила, как нужно благодарить правильно и что хорошая благодарность может привнести в жизнь человека.

Также Politeka писала о том, что Романова объяснила, к чему людям следует готовиться в лунные затмения.



