Член правления Центра конституционного моделирования Алексей Комаров проанализировал вопрос, имеет ли значение способ принятия конституции в Украине.

Об этом он рассказал во время публичной дискуссии, которая прошла 10 февраля в Украинском национальном информагентстве «Укринформ».

«Чтобы понять, имеет ли что-то значение, нужно понимать, для чего оно должно быть? – объяснил он. – Прежде всего, имеет значение качество документа, который мы получим на выходе. Во-вторых, наверное, для легитимации самой конституции, но здесь еще сложнее, потому что можно говорить как о внутренней легитимации, легитимации народом, непосредственно с людьми, так и о внешней. То есть признание того факта, что это процесс разработки новых правил игры, а не просто попытки группы людей захватить власть и переписать правила игры под себя».

Алексей Комаров объясняет: если речь идет о легитимности «на входе», то процесс разработки должен быть более или менее инклюзивным.

«На первый взгляд ответ кажется очень простым: чем больше людей ты услышишь, тем больше интересов ты примешь внимание, тем более инклюзивным будет процесс. Но ключевым является вопрос: где есть предел, перед которым людей нужно слушать и к которому нужно получать от них input?» - сказал Алексей Комаров.

Он упомянул пример Бразилии, где в процессе разработки конституции в 1980-е годы было получено более 60 тысяч предложений.

«Имеет ли значение способ принятия конституции для ее текста? Мне об этом неизвестно, и даже неизвестно об исследованиях, подтверждающих это. Правила законодательного нормотворчества если здесь и применены, то в каком-то очень ограниченном виде. Более того, точность и определенность формулировок конституции – далеко не всегда хорошо. Если посмотрим на американскую конституцию, где один и тот же текст толкуется по-разному. Эти толкования меняются с течением времени, и это, по сути, обеспечивает постоянство закона», - заключает Алексей Комаров.

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