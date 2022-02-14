Галерист, книгоиздатель и политтехнолог Юрий Комельков рассказал о том значении, которое имеют для всего мира произведения живописи, представленные в киевских музеях.

Его слова прозвучали в программе Петра Охотина «Tiger News».

«В Киеве действительно есть несколько художественных музеев мирового уровня. Но об этих музеях никто не говорит, и, по большому счёту, ими мало кто занимается. Например, музей мирового уровня – Киевская картинная галерея, которая сейчас отмечает своё столетие. Среди украинских музеев она лидирует по качеству своей коллекции. Если перечислять только авторов, связанных с Украиной, то там представлены работы Айвазовского, Куинджи, Репина, Ярошенко и других. Кстати, в последнее время тот музей выставляет и произведения современных украинских живописцев. А сейчас там идёт проект Анатолия Криволапа «Ночь… Отражение времени». Это выставка работ украинских художников, от ХIX до XXI века, которые посвящены теме ночи», - рассказывает Юрий Комельков.

По его словам, эта тема очень сложна для творчества.

«Сам Криволап начинал своё творчество с картины, посвящённой ночи. Сейчас это самая дорогая картина современной Украины. Но к теме ночи он возвращается постоянно», - отмечает Юрий Комельков.

Как сообщает Politeka, к 100-летию Киевской картинной галереи был выпущен уникальный альбом-каталог.

Также Politeka сообщала о тех переменах, которые произошли в Национальном музее Тараса Шевченко, по словам его директора Дмитрия Стуса.