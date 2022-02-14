Лидер партии «Союз левых сил» Максим Гольдарб рассмотрел вопрос о том, можно ли положить конец господству олигархов в украинском государстве, и если да, то что для этого требуется.
Своё мнение он высказал в программе Сергея Дойко «Личность».
«Бизнесменам нужно чётко объяснить, что политика – это не их дело. Как говорится, кесарю кесарево, слесарю слесарево. У тебя хорошо получается заниматься бизнесом – вот ты им и занимайся. В политику их нельзя пускать вот почему: в действиях человека, заработавшего миллиарды, одна цель: заработать новые миллиарды. Это свойство человеческой природы, с ним ничего не поделаешь. А раз так, то олигархат не должен лезть в политику. Запретить ему это вполне можно, что доказывает пример Китая: там даже миллиардера Джека Ма не пустили во власть. Да и в России, хоть у нас и не любят приводить её в пример, олигархов тоже удаляют от рычагов власти. Хотите – играйте по правилам, которые нарисовало государство. Не хотите – вас нет», - говорит Максим Гольдарб.
Он напоминает, что там, как и в Украине, олигархи сами ничего не создали, а только пришли на готовое.
«Это общемировая тенденция: крупный бизнес отодвигают от власти. Мир понимает, что дикий капитализм губителен, и должны быть регуляторы. А регуляторов лучше, чем государственные системы, человечество ещё не придумало», - резюмирует Максим Гольдарб.
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Как сообщает Politeka, ранее нардеп от фракции «Голос» Кира Рудык прокомментировала закон об олигархах.
Также Politeka сообщала, что на эту же тему высказалось влиятельное американское издание TIME.