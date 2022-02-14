Журналистка Екатерина Котенкова прокомментировала сегодняшнее социально-экономическое положение в Украине, что постоянно ухудшается и вызывает общественную панику.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» на канале Знай.ua.

Как рассказывает журналистка, сегодня власть принимает решение о повышении налогов, введении новых проверок доходов граждан, из-за чего им приходится экономить буквально каждую гривну. «В Харькове один из местных телеканалов опубликовал видео, на котором старики в одном из супермаркетов буквально дерутся за просрочку или уцененку», - приводит Екатерина Котенкова пример и добавляет, что таких на самом деле множество.

К тому же, говорит она, в Украине постоянно растет уровень безработицы. «В 2022 году – прогнозировали уровень безработицы 8,6%, но сейчас подняли до 9,1%. И это при самом благоприятном развитии событий», - сообщает журналистка. Екатерина Котенкова объясняет, что предприятия либо закрываются и увольняют людей, либо отправляют их в неоплачиваемый отпуск из-за неспособности оплатить тарифы за коммуналку. Между тем, отмечает она, государство тратит на визиты президента заграницу практически втрое больше, чем раньше.

Как отмечает журналистка, вся эта ситуация спровоцировала панику, она вредит экономике и многие используют это на свою пользу.

Также она рассказывает, как власти пытались «спасти» гривну в январе и потратили на это 1,5 млрд долларов. По словам Екатерины Котенковой, в 2021 году Украина получила 6,5 млрд долларов инвестиций, но за последний месяц из нее вывели 12,5 млрд. «Паника в государстве обошлась Украине очень дорого», - заключает журналистка.

Как сообщала Politeka, Котенкова рассказала, как защититься от телефонных и интернет-мошенников.

Также Politeka писала о том, что Котенкова предупредила о резком подорожании хлеба в Украине.



