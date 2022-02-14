Политолог-международник Максим Яли прокомментировал готовность украинской армии и общества к возможному полномасштабному вторжению России на территорию Украины.

Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар».

Максим Яли отметил, что в последнее время сильно активизировался поток новостей в национальных и зарубежных СМИ по поводу возможного скорого полномасштабного нападения России на Украину. Политолог напомнил, что украинцы уже 8 лет живут в условиях войны, но сейчас ситуация отличается от 2014 года.

«Что кардинально отличает ситуацию от 2014-го - наши ВСУ. Укомплектованные новейшим вооружением, с огромным боевым опытом. А также миллионы граждан готовых воевать за Украину и вести партизанскую войну. В отличие от 2014-го общество сегодня психологически готово воевать», - заявил Максим Яли.

Политолог задался вопросом, готовы ли на это российские солдаты. По его мнению, у них нет необходимого боевого духа завоёвывать Украину. Максим Яли подчеркнул, что на истории российской пропаганды о фашизме в Украине они на самом деле не поверят.

«Так что правда на нашей стороне. А крысы всегда бегут с корабля. Нам они в любом случае не помогут. Но мы их всех запомним. Сейчас главное - выдержать. Не моргнуть первым. И судя по предложению Зеленского Байдену посетить Киев, он это прекрасно понимает. Я бы пригласил бы ещё Джонсона, Путина, Макрона и Си Цзиньпина, как это и предусмотрено Будапештским меморандумом, в случае угрозы внешней агрессии Украине», - говорит Максим Яли.

Он напомнил, что под этим меморандумом стоят подписи действующих на тот момент президентов США, Украины и России. По его мнению, лидеров этих стран необходимо пригласить на консультации, как и предусмотрено документом международного права – гораздо более серьёзным, чем любая резолюция СБ ООН.

Как сообщала Politeka, Чаплыга заявил, что Путину для захвата Украины совершенно не нужно военное вторжение.

Также Politeka писала о том, что Загородний объяснил, для чего весь мир поднял такую ​​панику по поводу вероятного развертывания полномасштабной российско-украинской войны.