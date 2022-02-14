Общественный штаб обороны и Национальный Корпус инициировали проведение военной подготовки гражданской обороны 13 февраля в Сумах, Днепре и других городах Украины.

Об этом говорится на официальном сайте Национального Корпуса.

Как отмечается в публикации, военные выучки всеукраинской кампании «Не паникуй! Готовься!», инициируемые Общественным штабом обороны и поддерживаемыми Нацкорпусом, проходят в государстве уже вторую неделю. Здесь же добавляется, что на каждое такое мероприятие приходит по полтысячи украинцев, которые учатся обращаться с оружием, оказывать медицинскую помощь и стрелять. «Украинцы продолжают готовиться к защите страны», - подчеркнуто на сайте.

Как сообщают представители Нацкорпуса, сотни граждан стали участниками военных подготовок гражданской обороны в Мариуполе, Ужгороде, Чернигове, Николаеве, Житомире. Кроме этого, добавляют они, на следующей неделе украинцы снова смогут принять участие в военных подготовках и подготовиться к возможному началу боевых действий. «Следите за анонсами, присоединяйтесь, учитесь, тренируйтесь. Будьте готовы защищать Украину и наши родные города!», - говорится на сайте.

Представители Нацкорпуса напоминают, что сегодня на украинских границах сложилась достаточно напряженная ситуация, а западные партнеры и иностранные медиа постоянно делают тревожные заявления.

Следовательно, констатируют они, сигналов о реальности угрозы со стороны агрессора предостаточно. «И наш ответ на это – «Не паникуй! Готовься!» В рамках нашей кампании люди не только тренируются и готовятся, мы с вами создаем новое сообщество украинцев, которые готовы и могут защищать себя, своих близких, свой дом и имеют таких же собратьев», - пояснил руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин. По его мнению, украинцы смогут дать отпор, когда встретят врага.

Как сообщала Politeka, Жорин объяснил, что они создают новое сообщество украинцев, которые готовы и могут защищать себя.

Также Politeka писала о том, что Билецкий заявил, что финляндизация создаст Украине только больше проблем.



