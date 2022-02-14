Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает РБК-Украина.



«Линейное судоходство - это небольшие объемы грузов, которые должны доставляться по регулярным графикам. Это могут быть контейнеры, автомобили, любые другие грузы. Но Министерство инфраструктуры делает очередное наступление на бизнес, внося изменения в инструкцию. Для чего? Очень простая логика: они хотят опять-таки поднять налоги», - объяснил Омелян в эфире телеканала «Украина 24».



Он подчеркнул: власть организовала беспрецедентное давление на бизнес, в том числе международное, в то время, когда экономика Украины переживает сложные времена, а предприниматели нуждаются в поддержке.



«В такие времена нужно ввести нормальные условия упрощенного администрирования налогового давления и вообще логистики в Украине. А власть снова закручивает гайки! Изменения к инструкциям, которые инициирует МИУ, будут иметь абсолютно негативный эффект и для украинского и иностранного бизнеса, который работает в Украине», - подчеркнул Омелян.



Вместо того, чтобы усложнять жизнь бизнесу, Министерство инфраструктуры должно завершить концессию морских портов Украины, и прекратить наконец коррупцию в дипломировании моряков, резюмировал эксперт.



Напомним, МИУ обнародовало проект изменений в порядок регистрации линий заграничного плавания, которые значительно усложняют процедуру регистрации. В свою очередь ОП «Укрметаллургпром» обратилось к министру Александру Кубракову с призывом доработать проект, поскольку в нынешнем виде они нарушают принципы экономической конкуренции и могут привести к уничтожению упорядоченных судоходных линий, что угрожает экономической безопасности Украины.