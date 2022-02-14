Журналистка Виктория Панченко рассказала, что изменится в структуре органов, занимающихся социальными выплатами, и объяснила, как теперь будут проверять получателей пенсий.

Об этом она рассказала на канале «Знай 24».

Виктория Панченко объяснила, что причиной лишения пенсии могут стать ошибки в написании фамилии человека, получение выплат с использованием фальсифицированных документов, проживание пенсионера за границей более шести месяцев. Также, добавила журналистка, пенсии могут лишить, если пенсионер переселенец и сменил место проживания.

«Сейчас проверяют пенсионеров аж три органа: Министерство социальной политики, Пенсионный фонд и Министерство финансов - все эти органы ведут верификацию. Ситуация в следующем: Пенсионный фонд и Министерство социальной политики сейчас объединяют, это уже практически одна структура», - заявила Виктория Панченко.

По ее словам, эти структуры превратят в единый орган под названием Министерство социальной политики, под руководством которого будет Пенсионный фонд. Виктория Панченко объяснила, что этот орган будет заниматься пенсиями, социальными выплатами и всеми остальными подобными вопросами. Журналистка добавила, что Минфин наоборот хотят отстранить от проверок пенсионеров, так как это министерство должно заниматься более масштабными и важными финансовыми операциями.

«А вот для пенсий и соцвыплат планируют создать единую службу, которая будет контролировать всё население, включая пенсионеров. Чтобы собрать воедино и пенсии, и коммунальные услуги, и субсидии с социальными выплатами. По идее, подобный способ контроля населения намного удобнее как для страны, так и для населения. Проверяющих органов в Украине пока хватает. И в некоторых случаях они могут лишить человека пенсии», - отметила Виктория Панченко.

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