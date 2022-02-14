Бывший глава администрации Закарпатской области Геннадий Москаль высказал своё мнение относительно того, почему именно сейчас стало появляться так много компромата на представителей партии «Слуга народа».

Его слова прозвучали в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Никакой травли «слуг» нет, просто раньше они знали, что их никто не тронет. Их не трогали ни Офис генерального прокурора, ни Национальная полиция, а НАБУ занимало выжидательную позицию, хотя у него было достаточно материалов на «слуг». Теперь эти материалы пошли в ход, а в партии этого не ждали. Было бы удивительно, если бы эти материалы нашла Нацполиция, СБУ или ГБР – по их инициативе ни одного такого материала не появлялось. Для них «слуги» всегда оставались белыми и пушистыми. Все эти материалы должны быть доступны гражданам: пусть видят, за кого они голосовали», - говорит Геннадий Москаль.

Он также высказал предположение о том, кто дал распоряжение пустить в ход компромат на представителей украинской правящей партии.

«В США уже достаточно насмотрелись на «слуг» и через НАБУ использовали компромат на них. Все другие украинские силовые ведомства подчиняются президенту, но не это», - полагает Геннадий Москаль.

Как сообщает Politeka, ранее он заявил, что рост налога на добычу украинского газа приведёт к её прекращению.

Также Politeka сообщала, что Москаль предположил, с какой целью власть увеличивает давление на бизнес.