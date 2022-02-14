Журналистка Катерина Котенкова рассказала, как аферисты пытаются узнать данные банковских карточек, используя как повод информацию о вакцинации, а также посоветовала, как от этого защититься.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

«Вот знаете, это уже закономерность, когда в какие-то тяжелые периоды мошенники активизируются все больше. Поэтому не удивительно, что именно сейчас появляются новые аферы. Под видом соцопроса вам звонят на телефон и задают вопрос: делали вы вакцинацию или нет», - говорит Катерина Котенкова.

Журналистка объяснила, что во время такого телефонного звонка задают вопрос и просят нажать определенную цифру, например, если вакцинировались – нажмите цифру один, а если не вакцинировались – нажмите цифру два. По ее словам, как только человек нажимает какую-то определенную цифру – телефон блокируется и становится не управляемым.

«То есть, им теперь управляют мошенники, которые собственно позвонили. Кстати, это может быть и автодозвон. Поэтому будьте внимательны, особенное если вас просят сделать какие-то действия. Что таким образом хотят мошенники? Хотят узнать данные банковских карточек. Если карточки привязаны к телефону, относительно оплаты, то они смогут это сделать», - рассказала Катерина Котенкова.

Она посоветовала не исполнять никаких действий, не нажимать никаких цифр и так далее, а самое главное – не говорить с незнакомыми людьми. Журналистка считает, что как только появляются подозрения во время звонка, лучше сразу положить трубку.

«Ну и, конечно же, если у вас на телефоне есть какие-то программки, с помощью которых вы что-либо оплачиваете – защитите их максимально. Не верьте всем подряд. Мошенников хватает. Берегите себя и свои деньги», - отметила Катерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Котенкова заявила, что тарифы и коммуналка станут самым главным вызовом в текущем году.

Также ранее Politeka информировала о том, что киевлянка ответила на звонок афериста, и потеряла 300 000 гривен.