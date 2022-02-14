Об этом он рассказал во время публичной дискуссии на тему: «Имеет ли значение способ принятия Конституции?», состоявшейся 10 февраля в Украинском национальном информагентстве «Укринформ».

По словам эксперта, если бы украинцы строили действительно сильное и эффективное государство все эти 30 лет как израильтяне, то никто бы и не решился на них нападать. «Внешняя угроза возвращает нас к дискуссии: а что мы сделали не так за 30 лет? Мы так выглядим, что нас хотят съесть как поросят в сказке. Наверное, потому что мы слабы», - рассуждает он. По мнению Геннадия Друзенко, конституционное устройство Украины вообще можно сравнить с соломенными избушками, которые разрушит любой ветерок.

Кроме этого, он указывает на сегодняшний энергетический кризис и несправедливую систему налогообложения, при которой большой бизнес практически ничего не платит, а вот у ФОПов забирают последнее. «Не только внешний, но и внутренний дисбаланс разрушают украинскую государственность и возвращают нас в правильную организацию дискуссии, которая заканчивается общественным договором и аккумулируется в том, что называют Конституцией в немецком варианте», - объясняет Геннадий Друзенко. В то же время эксперт отмечает, что мировая история может дать несколько уроков, которые действительно следует усвоить.

Также он отмечает, что сегодняшнее положение Украины более привилегированно, чем это было в 1996 году: тогда в тексте оказалось просто все самое лучшее из мировых конституций. Как объясняет Геннадий Друзенко, Конституция была полна романтических вещей, которые действительно трудно было реализовать.

Как сообщала Politeka, Новохатский заявил, что народ и Конституция по-разному определяют источник воли структуризации пространства.

Также Politeka писала, что Костенко назвал ключевую проблему украинской конституционной системы.