Об этом он рассказал во время публичной дискуссии на тему: «Имеет ли значение способ принятия конституции?», состоявшейся 10 февраля в Украинском национальном информагентстве «Укринформ».

«Любая продажа чего-то начинается с объяснения, зачем. Когда гражданам отвечают на вопрос «зачем им это нужно?», тогда можно будет и продавать. Нужно объяснить, зачем это гражданам, зачем это субъектам, потому что без субъекта невозможно решение. Когда мы говорим о стратегиях, в том числе избирательных кампаний, они всегда являются неотъемлемой частью субъекта, который будет ее реализовывать. Если нет кого-то, кто имеет волю реализовать ту или иную стратегию, то ничего не происходит», - отмечает он.

Он рассказал, что последние семь лет, во время реформы децентрализации, сталкивался со стратегией развития городов.

«Мы в Школе мэров объясняли одну прописную истину: если стратегию не разрабатывают непосредственно городской голова и его команда, то, как говорят наши коллеги-поляки, это документ-полковник. Он лежит на полке и никому не мешает. Происходящее никак не связано с тем записанным правильным, что написано в стратегии. В этом кроется ключевая проблема, потому что де-факто в Украине отличается от того, что де-юре», - объясняет Руслан Рохов.

Конституция – это компромисс элит, которые в 1996 году были представлены в парламенте. Но она нивелировалась тем, что действительно осуществлялось не то, что прописано в Конституции, продолжает аналитик

«Ведь в условиях не расписанного Закона о президенте, о Кабинете Министров, о парламенте, взаимосвязях между ветвями власти и так далее – это все было вопросом волюнтаристской мощи. За счет господствующей политической легитимности каждый президент пытается доминировать над остальными институтами и политиками в целом», - завершает он свою мысль.

Politeka писала о том, что Руслан Рохов рассказал, кто должен объединиться для решения украинских проблем.

Также Politeka писала о том, что Михаил Чаплыга, баллотирующийся в президенты, озвучил свою программу: "У нас достаточно знаний, чтобы сделать грамотные ходы".