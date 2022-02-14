Руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин во время военной подготовки в Сумах объяснил, какую цель они преследуют, проводя эти учения для гражданского населения.

Об этом сообщили в Telegram-канале Национального Корпуса.

Как говорится в сообщении, сегодня военные выучки проходят повсеместно в Украине, чтобы гражданское население было готово к сопротивлению агрессору. «Я уверен в том, что мы достойно сможем встретить врага», - заявляет Максим Жорин.

По его словам, украинцы, участвуя в этих подготовках гражданской обороны, учатся, как защищать свое государство. В то же время руководитель Центрального штаба Нацкорпуса объясняет, что кампания «Не паникуй! Готовься» не только занимается тренировкой населения.

«Мы с вами создаем новое сообщество украинцев, которые готовы и могут защищать себя, своих близких, свой дом, и имеют таких же собратьев», - подчеркивает Максим Жорин.

Как сообщала Politeka, Билецкий заявил, что финляндизация создаст Украине только больше проблем.

Также Politeka писала, что представители Нацкорпуса объяснили, что в сегодняшней ситуации украинцы должны уметь защищать свой дом.