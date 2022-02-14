Об этом сообщили в Telegram-канале Национального Корпуса.
Как говорится в сообщении, сегодня военные выучки проходят повсеместно в Украине, чтобы гражданское население было готово к сопротивлению агрессору. «Я уверен в том, что мы достойно сможем встретить врага», - заявляет Максим Жорин.
По его словам, украинцы, участвуя в этих подготовках гражданской обороны, учатся, как защищать свое государство. В то же время руководитель Центрального штаба Нацкорпуса объясняет, что кампания «Не паникуй! Готовься» не только занимается тренировкой населения.
«Мы с вами создаем новое сообщество украинцев, которые готовы и могут защищать себя, своих близких, свой дом, и имеют таких же собратьев», - подчеркивает Максим Жорин.
Как сообщала Politeka, Билецкий заявил, что финляндизация создаст Украине только больше проблем.
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Также Politeka писала, что представители Нацкорпуса объяснили, что в сегодняшней ситуации украинцы должны уметь защищать свой дом.