Василия Братинова, советника главы Одесского облсовета Григория Диденко, могут привлечь к уголовной ответственности за указание недостоверных ведомостей в декларации о доходах. Ему грозит до 2 лет ограничения свободы и лишения возможности занимать должности по статье 366-2 УК.

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Национальное агентство по вопросам противодействию коррупции (НАПК) закончило проверку декларации Василия Братинова после увольнения, которая была анонсирована в августе прошлого года.

Из справки НАПК по результатам проверки декларации стало известно, что Василий Братинов "упустил" из своей декларации доходов на 5,6 миллионов гривен. Основная часть припрятанных советником Диденко средств – дивиденды от его ФХ "Кулевча" в размере более 6 миллионов гривен за отчетный период с 2018 по 2020 год.

Что это за доходы, каков их источник и способы его получения – неизвестно, но, учитывая процедуру, на эти вопросы Василию Братинову предстоит отвечать перед судом.

Напомним, согласно статье 366-2 Уголовного кодекса, за указание недостоверных ведомостей в декларации о доходах советнику главы Одесского облсовета грозит до двух лет ограничения свободы и лишение возможности занимать должности.

Не менее интересен тот факт, что будучи депутатом Арцизского районного совета Василий унаследовал 40 (!) земельных участков общей площадью более 50 гектаров. По мнению экспертов, такое появление земли также может свидетельствовать о махинациях. Речь идет о популярной схеме скупки земли за бесценок у пенсионеров, когда в обход моратория за минимальную цену нувориши приобретают землю у пенсионеров, после чего ждут их смерти, чтобы оформить в наследство землю. Сколько возрастных людей подписали дарственную Василию Братинову, остаётся только догадываться.

Стоит отметить, что Василия Братинова также в СМИ обвиняли в рейдерских захватах аграрных предприятий в Одесской области.

На выборах 2020 года он баллотировался по спискам партии "Слуга народа" в Одесский облсовет. К слову, ранее в прессе сообщалось, что за места в списках Василий Братинов и его отец Игнат якобы заплатили около 150 тысяч долларов, но попасть в облсовет так и не смогли. Взамен Григорий Диденко, который в ходе предвыборной компании "Слуги Народа" 2020 года отвечал за включение кандидатов в списки, сразу же после своего назначения на должность главы облсовета назначил Братинова Василия своим советником.