Украинская власть применяет практику тоталитарных режимов – давит на честный бизнес, чтобы контролировать все денежные потоки в стране.

Как пишет "Главком", об этом заявила народный депутат, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер, комментируя значительный рост количества проверок бизнеса налоговыми органами.



«Власть будет заниматься сейчас только одним – как можно больше зажать весь белый бизнес, потому что именно так делают тоталитарные режимы, чтобы контролировать все денежные потоки в государстве, чтобы не было кому быть оппонентами власти», - отметила Буймистер.



Она подчеркнула: именно такую тоталитарную систему выстроил в России Владимир Путин, где кооператив «Озеро» руководит всей страной, зарабатывая баснословные состояния. По ее мнению, действия украинской власти, которая сейчас осуществляет беспрецедентное давление на легальный бизнес, приведет к таким же последствиям.



«У нас может с огромной долей риска сейчас повториться то же самое. Наши люди так же не будут видеть от тех богатств, которые есть в нашем государстве, никаких для себя выгод. Поэтому мы, преодолевая кризис экономический, должны преодолеть кризис политический», - отметила Буймистер.



Ранее народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что давлением на большие компании украинская власть уничтожает имидж страны, и подчеркнула: налоговая должна способствовать крупным предприятиям, которые платят значительные налоги в бюджет, а не блокировать их работу.



Напомним, 4 января Офис генпрокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината «Арселормиттал Кривой Рог» по иску Государственной налоговой службы, которая насчитала задним числом компании значительные долги.



Позже, 1 февраля, представители СБУ, БЭБ и Офиса генпрокурора провели обыски на горно-обогатительных предприятиях группы Метинвест в Кривом Роге, также за якобы налоговые нарушения. В ходе обысков была изъята компьютерная техника, частично остановлена хозяйственная деятельность предприятий.