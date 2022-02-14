Министр внутренних дел выступил с заявлением на фоне нарастания напряжения на украинско-российской границе и сообщений о возможном полномасштабном наступлении России на Украину.
Монастырский напомнил, что 300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей ежедневно несут свою службу на защите внутренней безопасности Украины.
Как отметил Монастырский, Вооруженные Силы вместе с дипломатами и разведчиками обеспечивают внешнюю безопасность Украины. А правоохранители ежедневно "просто выполняют свою работу ради спокойствия украинцев и не допустят никаких сепаратистских проявлений в вроде тех, что были весной 2014 года в Харькове, Луганске, Донецке.
"Повторения Славянска мы также не допустим! Если какой – то "Гиркин" попытается захватить админздания – он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждения и никаких колебаний", - заверил глава МВД.
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Министр внутренних дел отметил, что по сравнению с 2014 годом Украина стала сильнее и организованней. Наше государство сильное и единое.
"Каждый на своем месте должен выполнять работу, которую он выполняет каждый день, для того, чтобы работали школы, больницы, детские сады, предприятия", – отметил он и выразил уверенность, что "все будет хорошо"