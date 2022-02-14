Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики за 14 и 7 февраля, пишет Обозреватель.
В целом по всем ТЭС страны за последнюю неделю запасы выросли на 6%.
По состоянию на 14 февраля, запасы угля на ТЭС увеличились до 737 тыс. т.
С начала текучего года запасы угля на ТЭС ДТЭК выросли ровно в 2 раза – с 275 тыс. т на 31 декабря 2021 до 540 тыс. т. На остальных ТЭС запасы увеличились на 23% - со 160 до 197 тыс. т.
По состоянию на 7 февраля на украинских ТЭС находится 696 тыс. т угля. Их них на государственных ТЭС – 153 тыс. т.
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
"Холостячка" Мишина показала, как выглядела задолго до популярности: "Ненавидела этого..."
Дочь Анджелины Джоли в сарафане матери изумила видом перед публикой: кадры
Счастливая жена звезды "Голосу країни" Сасанчина отправилась на встречу мечте: "Доезжаем до..."
Не стало украинского актера, который сыграл во многих известных советских фильмах: "Ушел Толик"
Ранее со ссылкой на пресс-службу ДТЭК сообщалось, что компания в течение отопительного сезона 2021-2022 года приобрела по импорту рекордные 1,7 млн тонн. Более половины этого объема поставлены морем из США и Колумбии.