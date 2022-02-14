Журналистка Катерина Котенкова предупредила о резком подорожании хлеба в Украине, а также других товаров из-за подписания договора о свободной торговле с Турцией.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

«Украина вынуждена импортировать из Турции муку из собственной пшеницы. Хлеб в Украине будет выпекаться по упрощенным технологиям и рецептурам, что приведет к резкому ухудшению качества продукции и ее подорожанию на 25-35%. Более того, хлеб подорожает, ведь производителям так и не дали льготных цен на газ», - заявила Катерина Котенкова.

Она объяснила, что в начале продовольственную пшеницу хорошего качества массово продавали за рубеж, а теперь наблюдается нехватка. По мнению Катерины Котенковой, это указывает на тотальное непонимание власти того, где они находятся и что делают. Журналистка отметила, что производители Украины призывали правительство отложить подписание договора о свободной торговле с Турцией.

«Проблема в том, что сейчас мы не можем конкурировать с турецкими товарами. Наш экспорт туркам минимальный и носит ярко выраженный сырьевой характер. Товар из Украины там явно неконкурентоспособный. А Турция завалит нас своим экспортом и добьет отечественного производителя. Я не против сотрудничества с Турцией, это очень хороший партнер, но интересы своей страны нужно отстаивать в любой ситуации, даже в самой тяжелой», - считает Катерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Котенкова заявила, что нас ждут эксперименты с повышением коммунальных тарифов.

Также Politeka писала о том, что Котенкова предупредила о наибольшем подорожании продукции в этом году.