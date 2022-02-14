Журналистка Виктория Панченко рассказала, о чем говорили на третьем «Дия Саммите» - крупном онлайн-мероприятии от Министерства цифровой трансформации Украины.

Об этом она рассказала на канале «Знай 24».

Виктория Панченко рассказала, что на мероприятии президент отметил выплаты 1000 грн вакцинированным двумя вакцинами и 500 грн тем, кто сделал бустерную дозу, о запланированной электронной переписи населения, развитии сферы ІТ благодаря «Дия Сити», а также отчитался за результаты цифровой трансформации за прошедший год.

«После президента выступала первая леди - Елена Зеленская. Она много говорила об удобстве и инноваторстве приложения, а также о равных возможностях, которые украинцы получили с появления «Дии». После чего перешла к теме раздела «Дия. Безбарьерность», которая была разработана для удобного использования государственными услугами», - отметила Виктория Панченко.

Журналистка добавила, что на саммите также выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который рассказал об экономическом эффекте от внедрения электронных государственных услуг: украинцы сэкономили 14,7 млрд грн за 2020-2021 года.

Виктория Панченко рассказала, что на мероприятии также выступал министр внутренних дел Денис Монастырский, который рассказал об автоматической регистрации места жительства. По словам журналистки, министр осознаёт сложность стандартного способа регистрации и считает автоматическую регистрацию очень удобной.

«Подведём итоги: было анонсировано 6 новых услуг. Смена места регистрации, справка о несудимости, шеринг техпаспорта, опрос, автоматическая регистрация строительства и е-денежная помощь для внутренне перемещенных лиц. Посмотрим, насколько в действительности эти услуги упростят жизни простых украинцев», - отметила Виктория Панченко.

Как сообщала Politeka, на правительственные сайты, а также приложения «Дия»осуществлена ​​глобальная кибератака.

Также Politeka писала о том, что в приложении «Дия» запускают полезную услугу.