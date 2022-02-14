Украинская власть с помощью фискальных и силовых ведомств занимается давлением на бизнес, однако делает это крайне избирательно – поддерживая «дружественных» президенту олигархов. Этим власть посылает крайне негативные сигналы для иностранных инвесторов, пишет издание The Ukrainian post.

Об этом сообщает Главком.

«Одной из идей для наполнения украинского бюджета стало увеличение ренты на добычу железной руды. А марганцевый бизнес решили оставить на старой системе расчета. Игорь Коломойский после такого подарка мог вполне открывать шампанское, так как весь украинский марганцевый бизнес сосредоточен в его руках. Хотя эта правка лишила украинский бюджет 800 миллионов гривен», - пишет издание.

Чтобы закрыть дыру, образовавшуюся в бюджете, фискальные органы устроили давление на легальный бизнес, указывают журналисты. Однако давление это – так же избирательно, как и подход к налогообложению, и в первую очередь коснулось металлургических предприятий – «Арселор Миталл Кривой Рог» и ГОКи группы «Метинвест».

«По данным Dragon Capital, за девять месяцев 2021 года выручка группы Метинвест увеличилась на 78%, а Ferrexpo в первом полугодии отчиталась про увеличение выручки на 74,3%. Так что вполне вероятно, что следующими в очереди на проверку и кошмарение ответственными органами будет металлургическая группа Жеваго», - прогнозирует издание.

Таким образом, констатируют журналисты, фискальная служба Украины работает в узнаваемом креативном стиле «доначисления» больших, свербольших и астрономически больших чисел. При этом сигнал, который власть посылает иностранным инвесторам, откровенно негативный.

«Есть вопрос, сможет ли Зеленский переступить через столько хорошо известное клише любых «друзей», и перейти от избирательности к простому и понятному «закон один для всех»», - резюмирует издание.

Ранее украинский политик Александр Данилюк заявил, что давление налоговых и правоохранительных органов на бизнес, в том числе международный, уничтожает экономику Украины и ее инвестиционную привлекательность.

В свою очередь народный депутат Людмила Буймистер заявила, что власти оказывают давление на крупный бизнес, чтобы перераспределить денежные потоки в стране, как это делают тоталитарные режимы наподобие российского.

Как известно, в начале года Офис генпрокурора арестовал банковские счета комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" по иску налоговой службы. Предприятие выразило возмущение и подало встречный судебный иск.

А через месяц силовики провели обыски на ГОКах группы Метинвест в Кривом Роге, тоже якобы из-за налоговых нарушений, и частично заблокировали их работу. При этом компания опубликовала официальные письма налоговой, где сказано, что у предприятий отсутствуют налоговые долги.