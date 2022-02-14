Для увеличения добычи украинского газа частные компании вынуждены реинвестировать в разработку месторождений значительные средства, повышение налогов негативно повлияет на размер инвестиций.
Об этом завил экономист Григорий Кукуруза в эфире телеканала «Украина24», передает Главком.
"Частная добыча при этом продолжает расти. Последние 5 лет они существенно выросли вообще в объеме с 2,5 до почти 5 миллиардов кубов в год. Действительно, с Укргаздобычей продолжается спад. Однако это не только одномоментный процесс, что нельзя за год взять и запустить, срочно увеличить, нарастить добычу или ее сократить. Такое плавное истощение определенных скважин, они очевидно заканчиваются, нужно реинвестировать значительные средства», – заявил экономист.
Он подчеркнул, что газодобыча является инерционным бизнесом и инвестиции сегодня дают видимый результат за 1-2 года.
Напомним, 9 февраля депутат «Слуги народа» Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.
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В ассоциации газодобывающий компания заявили, что подобное резкое повышение ренты приведет к обвалу добычи собственного газа и необходимости увеличивать импорт.