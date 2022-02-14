Введение «экономического паспорта украинца» приведет к разбалансировке государственных финансов, росту долгов и дефициту средств на социальные расходы. Как сообщает Главком об этом заявила заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

Эксперт отметила: по предварительным расчетам, на реализацию программы президента «экономический паспорт украинца» уже после 2030 года нужно будет более 100 млрд грн, которые будут изъяты из госбюджета.

«Откуда эти 100 миллиардов брать? Есть два варианта. Первый – это снижать расходы на оборону, здравоохранение, образование и т.д. Второй вариант – это увеличивать государственный долг, то есть, брать дефицитное финансирование. Поскольку суммы действительно очень и очень большие, это может быть незаметно первые годы, но это станет заметно очень быстро», - рассказала Репко в эфире телеканала «Украина 24».

По ее словам, такое значительное увеличение государственного долга или же недофинансирование других расходов разбалансирует государственные финансы, что будет иметь негативные последствия для экономики страны и приведет к дефициту бюджетных средств на социальные расходы.

«Если в 2030 году будет 100 миллиардов гривен в текущих ценах инвестировано в этот фонд из бюджета, то бюджетный дефицит увеличится до 4-5%. Это значит, что государству придется очень много занимать на внешних рынках. Эти заимствования очень дороги. Для того, чтобы обслуживать эти заимствования, государству нужно будет отвлекать средства из образования, медицины, дорог и т.д. и направлять их на проценты по долгам. То есть, у тех украинцев, кто нуждается в социальных услугах, выплатах по помощи малообеспеченным, людям с инвалидностью, детям и тому подобное, у них этих средств не будет. Потому что их придется отдавать как проценты», - пояснила Репко.

Ранее эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что инициатива президента «экономический паспорт» может оставить бюджет без денег на социальные выплаты, отметив, что подобные программы финансируются за счет профицита бюджета, а он дефицитный.

В то же время народный депутат из фракции «Батькивщина» Михаил Цымбалюк считает, что благодаря «экономическому паспорту украинца» президент рассчитывает получить политические дивиденды в краткосрочной перспективе, ведь программа является нереалистичной и финансово рискованной.

Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную Раду два законопроекта о введении «экономического паспорта украинца». Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019 года, счетов на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети смогут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.