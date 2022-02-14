Идея «Слуги народа» повысить налоги на добычу украинского газа (ренты) очень быстро приведет к уменьшению доходов государственного бюджета из-за падения объемов добычи.

Как сообщает Обозреватель об этом заявил народный депутат, первый замглавы комитета Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

«Я не думаю, что Даниил Гетманцев способен вообще просчитать комплексно последствия этих своих поспешных решений. Сейчас основной козырь у него, что он хочет поступления в бюджет теоретически поднять. А я могу сказать одно, что это приведет к сокращению поступлений в бюджет», - заявил Кучеренко в эфире телеканала «Украина24».

По словам Кучеренко, энергетический комитет Рады не может поддержать данный проект закона из-за катастрофических последствий для отрасли.

«Если все-таки собираются добывать свой газ, то надо специалистов слушать. И я надеюсь, что коллеги из комитета нашего профильного энергетического меня услышат. Потому что мы обязательно этот законопроект должны рассмотреть и не можем его поддержать в таком виде», - отметил нардеп.

Кучеренко допустил, что автором идеи о повышении налогов на добычу газа НАК «Нафтогаз Украины», который растратил средства на закупку природного газа.

Напомним, 9 февраля в Раде депутат «Слуги Народа» Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.