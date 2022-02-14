Политтехнолог Михаил Чаплыга высказал своё мнение по поводу происхождения проблемы Минских соглашений и возможных путей выхода для Украины из сложившейся ситуации.
Его комментарий был дан в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».
«Понятно, что когда Украина подписывала Минские соглашения, у неё не было другого выхода. Другой вопрос, кто её довёл до такой ситуации, и не было ли тогда всё сделано по принципу «давайте стрельцов из Кремля отправим на Изюмский шлях». Но сейчас эти соглашения исполнить невозможно, а для власти самое страшное – отказаться от своих прежних обещаний. Да, исполнение Минских соглашений – это государственная измена, а их неисполнение – государственная измена в квадрате. Получается, что их подписание было государственной изменой в кубе. Но тот, кто их подписал, сейчас как раз напоминает нам о красных линиях», - говорит Михаил Чаплыга.
Сам он рассматривает этот документ как акт о капитуляции.
«Вопрос в том, является «Минск» актом о капитуляции государства или государственной идеологии. Это разные вещи. Я считаю, что в этом случае капитулировала идеология. Ведь особый статус для Донбасса можно дополнить особым статусом для Львова», - считает Михаил Чаплыга.
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Как сообщает Politeka, ранее он предположил, с какой целью Россия стягивает войска к украинской границе.
Также Politeka сообщала, что, по мнению Чаплыги, Путину для захвата Украины не нужно военное вторжение.