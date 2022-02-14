Глава политической партии «Сила и честь», экс-глава СБУ Игорь Смешко считает вопросом номер один не качество действующей Конституции Украины, а ее соблюдение.

Об этом он рассказал во время публичной дискуссии на тему: «Имеет ли значение способ принятия конституции?», состоявшейся 10 февраля в Украинском национальном информагентстве «Укринформ».

«В нашей Конституции есть определенные изъяны. Но, даже по оценке ведущих западных экспертов и Венецианской комиссии, она, в принципе, одна из лучших на сегодняшний день конституций в Европе. Но проблема в том, что Конституция не может прописать параметры тактического и оперативного, говоря военным языком, порядка. Она прописывает стратегические вещи. Она не может прописать, каким образом полицейский на перекрестке регулирует движение», - говорит он.

А дальше, по мнению политика, развитие стратегических положений в законах и нормативно-правовых актах Украины создает правовое поле для неисполнения Конституции. Он привел в пример конституцию Великобритании.

«Кто скажет, что британцы – не законопослушные люди? Но в 1215 годуВеликая Хартия Вольности из 63 статей, которые подписал король, действующую власть, даже короля, ограничила в том, что касается базовых прав и свобод свободных граждан страны. С тех пор прецедентное обычное право без кодификации у каждого британца в крови. Русская правда Ярослава Мудрого существовала, по крайней мере, на 150 – 200 лет раньше», - отметил он.

Но в 1169 году Андрей Боголюбский, Владимиро-Суздальский князь, наполовину половец, разрушил Киев, провозгласил себя Великим князем и перенес столицу в Суздаль.

«Европейское развитие величественной страны Русь, «готической империи со славой норманнов», пошло в совершенно ином направлении. На этой территории не было ни Конституции, ни конституционного права», – сообщает Игорь Смешко.

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