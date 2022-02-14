Организатор движения «SaveФОП» Сергей Доротич рассказал подробнее о протесте под украинским парламентом 25 января и отметил, чего добиваются предприниматели.

Об этом он рассказал в программе Михаила Чаплыги «Скажи-ка дядя».

Гость программы рассказывает, что во время очередного заседания парламента депутаты не вышли к протестующим, поэтому они захотели получить пропуска и сами зайти в Верховную Раду, но тогда начался конфликт. «После 25 января я не могу правоохранительные органы назвать правоохранительными, я их теперь называю «власте-охранительными». Логику я вижу, но эта логика, к сожалению, неприятна: кто-то дал указание устроить беспорядок инаверное, чтобы пролилась кровь», - говорит Сергей Доротич.

Он добавляет, что некоторые люди даже исчезли, возможно, они перепуганные просто закрылись в своих домах. По словам активиста, это была настоящая толкотня. «Били нас как скотину», - подчеркивает Сергей Доротич.

По словам активиста, на этом митинге они хотели действительно устроить переговоры по поводу законопроекта №5866. «Этот законопроект зарегистрировали, но почему-то не выносят в зал и мы хотим провести консультацию, потому что этот законопроект нас устраивает», – объясняет он. Сергей Доротич отмечает, что они поддерживают этот законопроект и хотят провести соответствующую консультацию.

Как сообщала Politeka, Доротич заявил, что у ФОПов есть и ресурсы, и возможности протестировать.

Также Politeka писала о том, что Шилова поделилась своим видением нынешнего состояния украинского малого бизнеса.

https://youtu.be/Pb0kG73F6cg