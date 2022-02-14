Политолог Александра Решмедилова высказала своё мнение о деятельности Верховной Рады и о том, может ли она спровоцировать массовые акции протеста в столице и во всей стране.

Её слова прозвучали в программе «Суть событий» на канале «Знай.ua».

«Верховная Рада действительно решила уйти на карантин, но это было не единогласно. Многие выступали против. Но я думаю, нельзя исключать вероятность того, что это была просто возможность уйти от решения острых вопросов. Проблема не только в ФОПах, но и в том, что власть не решила многие насущные вопросы. А градус взаимоотношений между улицей и парламентом не снижается, ведь ФОПы уже объявили о начале бессрочной акции протеста. С другой стороны, и диалога пока ещё нет, нет никаких переговорщиков, контактной группы. Ни президент, ни депутаты не выходили к участникам протеста. Так что со стороны парламента это попытка дистанцироваться от проблемы. Как говорила Скарлетт О’Хара: «Не буду думать об этом сегодня, подумаю об этом завтра», - считает Александра Решмедилова.

По её словам, создаётся такое впечатление, что все вопросы, которые накопились к депутатам, они намерены решить в другое время.

«Парламентарии, как и медики, должны придерживаться принципа «не навреди». Если они чего-то не сделали – возможно, это ещё не самый плохой вариант», - говорит Александра Решмедилова.

Как сообщает Politeka, ранее она рассмотрела вероятность массовых протестов в Украине.

Также Politeka сообщала, что Решмедилова отметила риск перерастания таких протестов в анархию.