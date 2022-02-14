Журналистка Катерина Котенкова прокомментировала резонансную ситуацию с ДТП при участии депутата Трухина, обратив внимание на важные моменты этой истории.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

«Как и следовало ожидать, в конце концов история с Трухиным взорвалась позором для всей системы. Понятно, что Трухина покрывали», - заявила Катерина Котенкова.

По ее словам, в истории с Трухиным, все теряют из поля зрения ключевой момент – спортивная сумка со средствами на сумму 150 000. Она отметила, что если Трухин уверен, что там четко 150 тысяч, то значит она либо принадлежит ему, либо он ее куда-то вез.

«А откуда ехал наш герой и с кем он там встречался? Сумка со 150 000 образовалась в багажнике Трухина во время его полтавских встреч? А просто так такие суммы из Киева в Полтаву и назад — не логично», - уверена Катерина Котенкова.

Журналистка отметила, что до сих непонятно, кому и за что она предназначалась. Она подчеркнула, что это – главный вопрос для следователей ДБР.

«Понятно, что вся эта история с Трухиным не будет иметь реальных последствий. Однако, подобные скандалы накапливаются, как ртуть в костях. И в один прекрасный момент приведут к общественному взрыву. Поэтому после пьяной аварии Трухина надо было показательно наказывать. Сразу», - считает Катерина Котенкова.

Но, отметила журналистка, все это затягивали. По ее мнению, «спасали» не Трухина, а сумку, которую он возил. Катерина Котенкова добавила, что когда предсказуемо всплыла запись патрульного, это стало информационной бомбой для общества.

Как сообщала Politeka, Жуков прокомментировал публикацию видеоролика с участием попавшего в ДТП депутата Трухина.

Также Politeka писала о том, что Трухин заявил о готовности сложить мандат, если этого потребуют команда и ситуация.