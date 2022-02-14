Увеличение налога на добычу украинского газа (ренты) приведет к оттоку инвестиций из газодобывающей отрасли и падению собственной добычи, из-за чего Украина будет вынуждена наращивать импорт газа по высоким ценам.

Об этом сообщила народный депутат Виктория Гриб на своей странице в Facebook.

«Столь резкое повышение налога приведет к оттоку инвестиций в украинскую экономику. Ни один инвестор не захочет иметь дело с государством, которое по ходу матча меняет правила игры. Отток инвестиций гарантировано приведет к падению собственной добычи, Украина будет вынуждена увеличивать дорогостоящий импорт», - написала она.

Также Гриб отметила, что закупка газа по высоким ценам приведет к росту тарифов на тепло и газ для населения. Она добавила, что государственный «Нафтогаз» имеет доступ к большей части украинской добычи газа, и вместо того, чтобы увеличивать эффективность компании, депутаты хотят увеличить налоговое давление на неё.

«Сегодня относительно дешевый газ внутренней добычи – один из немногих факторов, сдерживающий рост цен на голубое топливо. Логично предположить, что рядовые украинцы абсолютно не заинтересованы в увеличении налога на его добычу. Это выгодно импортёрам и организаторам схем по импорту газа в Украину через фирмы-прокладки», - подчеркнула Гриб.

Напомним, 9 февраля в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.