Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал преподаватель Киевской духовной академии и семинарии архимандрит Дамаскин (Лебедь).
«В Православной Церкви принято освящать святую воду. Эта святая вода называется «агиасма», то есть «великая святыня»», - рассказал отец Дамаскин.
Священник отметил, что святая вода обладает целительными свойствами, она может врачевать недуги людей и душевные болезни.
«Эта вода долго не портится, сохраняя свою целительную силу. Много примеров, когда после долгого периода хранения, открывают воду, освященную в день Крещения, и она остается такой же свежей, как родниковая вода. Это еще раз подчеркивает великую святость этой воды. Христиане стараются употреблять ее каждый день натощак, особенно когда болеют, чтобы исцелиться», - пояснил преподаватель КДАиС.
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Святая вода важна для каждого христианина, отмечает священник.
«Святой водой человек исцеляется, святой водой он освящает жилище, освящает место работы и предметы. Все в жизни христиан освящается святой водой», - заключил архимандрит Дамаскин (Лебедь).