Об этом заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский у себя на странице в Facebook, пишет Главком.

«В условиях постоянного роста цены газа на мировом рынке Украине нужно увеличивать добычу, а не собирать в бюджет побольше денег «здесь и сейчас». В целом, инициатива Гетманцева приведет, в конечном итоге, к уменьшению возможностей увеличения собственной добычи газа и увеличению его импорта, т.е. к еще большей энергозависимости», - сообщил эксперт.

Он отметил, что вымывание денег добывающих компаний негативно отразится на уровне инвестиций в наращивание добычи. В истории Украины уже был момент, когда ставки ренты на газ достигали 70% – часть 2014 и весь 2015 год.

В результате этого страна на два года полностью заморозила инвестиции в добычу газа, напомнил эксперт.

Напомним, 9 февраля в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.

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