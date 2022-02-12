Лидер партии «Европейская солидарность» и бывший президент Украины Петр Порошенко в срочном порядке вывозит за границу семью и валюту и пытался воспользоваться для этого спецтранспортом Нацбанка. Об этом сообщает в Facebook блогер Юрий Гаврилечко.
«Очевидно, вспомнив “боевое прошлое”, для переезда он намеревался арендовать у Нацбанка два бронированных грузовика, в которых перевозят напечатанные деньги из Монетного двора», — пишет блогер.
Однако сделка по аренде спецтранспорта не состоялась.
«Впрочем, когда СБУ доложило об этом в Офис президента — и аренда была заблокирована. Хотя замглавы ОП Андрей Смирнов все же успел получить выговор за то, что заранее не предусмотрел такой шаг со стороны 5-го президента», — отмечает Гаврилечко.
Свою проблему Порошенко, по имеющейся у блогера информации, решил.
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«Кроме того, не исключено, что Пётр Алексеевич «ведёт переговоры» с отечественными спецами по «регулируемому переходу кордонов обходным путем» о предоставлении его кортежу «зелёного коридора» на границе. Так что, скорее всего, прямо сейчас на автобусах заклеивают логотипы и готовят к сложной и опасной миссии», — пишет Гаврилечко.