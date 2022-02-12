Об этом заявил народный депутат Валентин Наливайченко, пишет РБК.
"Власть делает все для того, чтобы вернуть Украину на газовую иглу Кремля. Для этого агенты российского влияния в украинском правительстве и в парламенте хотят в 4 раза (!) повысить налоги на добычу украинского газа. Чтобы ни одна иностранная и отечественная компании не вкладывали средства в разработку украинских месторождений и поиск новых залежей газа», - заявил нардеп.
По его словам, это - кремлевский план, который реализуют в Украине пророссийские силы в Офисе президента и в «Слуге Народа».
"Все это приведет к катастрофическому падению собственной добычи и необходимости импортировать большие объемы газа. При чем, намерения закупать газ у России в Офисе президента уже не скрывают. Уничтожение собственной добычи украинского газа – это подарок Путину, который давно стремится вернуть Украину в зависимость от российского газа», - убежден нардеп.
Он отметил, что решение о повышении налогов - это удар по энергетической независимости Украины.
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«Подобные инициативы агентов российского влияния по снижению собственного добытую газа должны получить политическую и правовую оценку .Призываю все проукраинские и прозападные силы не допустить реализации преступного плана возвращения Украины на газовую иглу Кремля», - подчеркнул экс-глава СБУ.
Напомним, 9 февраля в Раде депутат «Слуги Народа» Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.
В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов.