Намерение правительства и правящей партии повысить в 4 раза налоги на добычу украинского газа имеет целью вернуть Украину в полную зависимость от российского природного газа.

Об этом заявил народный депутат Валентин Наливайченко, пишет РБК.

"Власть делает все для того, чтобы вернуть Украину на газовую иглу Кремля. Для этого агенты российского влияния в украинском правительстве и в парламенте хотят в 4 раза (!) повысить налоги на добычу украинского газа. Чтобы ни одна иностранная и отечественная компании не вкладывали средства в разработку украинских месторождений и поиск новых залежей газа», - заявил нардеп.

По его словам, это - кремлевский план, который реализуют в Украине пророссийские силы в Офисе президента и в «Слуге Народа».

"Все это приведет к катастрофическому падению собственной добычи и необходимости импортировать большие объемы газа. При чем, намерения закупать газ у России в Офисе президента уже не скрывают. Уничтожение собственной добычи украинского газа – это подарок Путину, который давно стремится вернуть Украину в зависимость от российского газа», - убежден нардеп.

Он отметил, что решение о повышении налогов - это удар по энергетической независимости Украины.

«Подобные инициативы агентов российского влияния по снижению собственного добытую газа должны получить политическую и правовую оценку .Призываю все проукраинские и прозападные силы не допустить реализации преступного плана возвращения Украины на газовую иглу Кремля», - подчеркнул экс-глава СБУ.

Напомним, 9 февраля в Раде депутат «Слуги Народа» Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов.