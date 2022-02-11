Увеличение налога на добычу украинского газа приведет к тому, что все иностранные инвесторы покинут Украину, а добыча газа в стране может прекратиться.

Об этом заявил бывший глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль в эфире телеканала "Украина 24", пишет РБК-Украина.



«Что делает этот Гетьманцев? Который четыре раза был помощником народного депутата Сивковича, против которого не Украина, а США ввели санкции за то, что он ведет экономическую войну против Украины. Он вносит этот законопроект. Так скажите, все иностранные инвесторы, которые сегодня вкладывали деньги в добычу газа собственного украинского, все вместе с Зеленским и инвестнянями уйдут из Украины», - сказал он.



Москаль подчеркнул, что из-за высокой ренты на добычу газа его перестанут добывать, так как добытчики не смогут выплачивать налоги и зарплаты.

«Сегодня мы абсолютно не будем иметь и этого. Так не нужны эти переговоры в Берлине. Мы идем сдаемся Путину полностью, руками Гетманцева, Сивковича и всей агентуры, которая здесь делает все эти законы в Украине», - подытожил Москаль.



Напомним, 9 февраля депутат «Слуги Народа» Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордного за всю историю страны уровня 69%.

Газодобывающие компании заявили, что рост налогов в 4 раза приведет к остановке добычи и полной зависимости Украины от России.