Политолог Максим Яли высказался по поводу интервью президента Беларуси, которое он дал российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, и подчеркнул, что из него можно сделать вывод о мере зависимости Лукашенко от Кремля.

Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар».

Как отмечает Максим Яли, в этом интервью следует обратить внимание на два момента – содержание и поведение. К тому же, подчеркивает он, визуальная часть более красноречива, чем вербальная. Политолог отмечает, что эмоциональные и противоречивые высказывания белорусского президента сегодня уже никого не удивляют, ведь у власти он находится более четверти века.

По мнению эксперта, интервью Лукашенко российскому журналисту Соловьеву – буквально публичная расправа. Просмотр этого интервью, убежден Максим Яли, показывает, что статус самого президента Беларуси нивелирован и он очень зависит от Кремля.

Попутно он вспомнил еще одно недавнее интервью. «Когда журналист Протасевич, после недели в застенках белорусского КГБ, даёт «признательные показания» псевдожурналисту белорусского официального ТВ о том, как он содействовал попытке «госпереворота» в Минске летом 2020 за деньги польских и литовских спецслужб», - рассказывает он. Единственное, добавляет Максим Яли, там белорусский журналист поиздевался над Протасевичем, сделав это откровенно, и наслаждался собственной властью.

Как сообщала Politeka, Яли рассказал о методах Кремля заставить Украину выполнить Минские соглашения.

Также Politeka писала о том, что Яли рассказал о главном условии Кремля для переговоров в нормандском формате.