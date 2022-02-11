Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар».

Максим Яли назвал почти двухчасовое интервью президента Беларуси Александра Лукашенко российскому журналисту Владимиру Соловьеву публичной экзекуцией. По его мнению, его просмотр дает понять, насколько нивелирован статус Лукашенко и насколько глубоко он зависим сейчас от Кремля.

«На этот раз это был форменный допрос, на котором Лукашенко заискивающе улыбается и пытается угадать с полуслова и озвучить мысли Соловьева. Иногда, как отметил сам Лукашенко, он «брыкался» и пытался возразить Соловьеву. Особенно в первой части интервью. Но затем, во второй части, уже просто смирился и не сопротивлялся. По-моему мнению, это было не интервью, а демонстративное унижение», - заявил Максим Яли.

По его мнению, одно дело, когда Лукашенко заискивал перед Путиным в Сочи во время массовых протестов в Минске летом 2020-м. Политолог считает, это можно понять, учитывая его сложное положение в тот момент и его зависимость от Путина. Но теперь, подчеркнул Максим Яли, провести публичную экзекуцию было поручено именно пропагандисту Соловьеву.

«Который позволял себе настолько нелицеприятные, если не сказать оскорбительные высказывания в адрес российской власти на протяжении более 20 лет», - отметил Максим Яли.

Как сообщает Politeka, ранее Яли прокомментировал итоги визита Бориса Джонсона в Киев.

Также Politeka писала о том, что Яли прокомментировал первые раунды переговоров между Западом и РФ.